Второй корпус драматического театра возвели в Красноярске

В Красноярске завершили строительство второго корпуса драматического театра имени А.С. Пушкина. Об этом сообщает региональное министерство культуры.

В новом одноэтажном здании будут изготавливать и хранить декорации. В помещениях разместились столярный, токарный и сварочный цеха.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, строительство корпуса началось в 2021 году. Уже к лету 2023-го планируется возвести третий блок. В нем разместится новая сцена, арт-кафе и другое.

Строительство новых объектов драмтеатра ведется в рамках нацпроекта «Культура». Финансирование в размере 460 млн рублей осуществляется из федерального и регионального бюджетов.