Ледовую переправу официально открыли на реке Деп в Приамурье

В Амурской области официально допустили к эксплуатации ледовую переправу на реке Деп. Об этом 30 декабря сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Переправа расположена в Зейском районе области и связывает поселки Юбилейный и Октябрьский. Протяженность ледового участка составляет 90 м.

Проезд разрешен для автомобилей, грузоподъемность которых не превышает 30 т. За сутки переправа может пропустить до 30 машин.

Всего на территории Приамурья действуют восемь ледовых переправ. В МЧС напоминают, что при выезде на лед необходимо отстегнуть ремни безопасности, двигаться без рывков, торможений и толчков со скоростью не более 10 км/ч.

29 декабря автомобиль «КамАЗ» провалился под лед во время движения по несанкционированной переправе на Зейском водохранилище в Амурской области. В отношении водителя будет рассматриваться дело об административном правонарушении.