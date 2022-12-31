Дороги года: знаменитости — о личных победах и провалах в 2022-м

Никас Сафронов отправил картины в космос. Ирину Безрукову записали в журналисты. Маргарита Аброськина снялась у Владимира Котта. Олег Гаас побывал на дорожке рядом с Филиппом Янковским. Артем Быстров заставил ждать Алексея Чадова. Российские артисты, деятели искусства и представители мира моды рассказали «Известиям», чем запомнился им уходящий год.

«Два месяца я сидела вообще без работы!»

Фото: из личного архива Маргариты Аброськиной Маргарита Аброськина

Поговорка «не знаешь, где найдешь, где потеряешь» в 2022 году — определенно про звезду сериала «Регби» Маргариту Аброськину. Молодая актриса получила главную роль в проекте, который должны были в марте начать снимать в Японии. Но в последний момент съемки сорвлись. Дальше — несколько месяцев без работы и в депрессии.

— Они отказались нас принимать. Для меня, конечно, это был шок, потому что у меня были расписаны съемочные дни на два месяца. Как только сериал отвалился, работы нигде не было, потому что уже все проекты, которые меня хотели, взяли других актрис, — поделилась с «Известиями» Маргарита Аброськина.

Но в итоге потеря одной роли обернулась возможностью сыграть другую — и поработать с режиссером Владимиром Коттом.

— Был день, когда я сидела в дикой депрессии, рыдала навзрыд. Но на следующий день меня утвердили в «Непослушник 2»! Я очень хотела поработать с этим режиссером. Мое желание сбылось. Он очень спокойный, очень четкий. И это первый раз в моей жизни, когда на съемках, после и во время просмотра фильма у меня не было ощущения, что я что-то не так делаю.

«Много опаздывал. Стыдно!»

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова Олег Гаас

У звезд, как у обычных людей, иногда случаются провалы. Партнер Маргариты Аброськиной по «Регби» Олег Гаас честно признался, что в 2022-м не отличался пунктуальностью и ему за это крайне неловко.

— В этом году я много опаздывал. Стыдно, честно! Например, к генеральному продюсеру Comedy Club Production опоздал. На читку полного метра опоздал, где меня Филипп Янковский ждал. Было неудобно, конечно. Но, я думаю, он понял меня, — рассказал Олег «Известиям».

Говоря об итогах года, артист отметил: главное, что близкие были рядом.

— У меня была премьера «Тень. Взять Гордея», — вспоминает Гаас. — Первый раз в жизни ко мне на показ приехали все мои родственники: отец — из Омска, мама — из Питера, с сестрой и с племянниками. Для меня это было огромное событие — на красной дорожке быть рядом с Филиппом Янковским. И не просто постоять рядом, потому что всех вместе пригласили, а потому что мы в том проекте — в партнерстве. В общем, это было здорово!

«Дожидался меня не кто-нибудь, а сам Алексей Чадов!»

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова Артем Быстров

Актер Артем Быстров, известный по роли сантехника в картине «Дурак» режиссера Юрия Быкова, признался, что тоже в уходящем году однажды сильно опоздал на пробы — почти на два часа.

— Ехал с дачи, были пробки ужасные. Я позвонил, сказал, чтобы меня не ждали, а мне сказали: «Нет-нет-нет, приезжай в любом случае, мы тебя дождемся». И дожидался меня не кто-нибудь, а сам Алексей Чадов на пробах. Было дико неловко, неуютно, потому что пробы сами по себе заняли 10 минут. Я приехал и еще потом очень много извинялся. Уже попробовался, и всё уходил, и всё извинялся, — вспоминает Быстров в разговоре с «Известиями».

А еще Артем отправил дочь в первый класс. Говорит, это одно из главных событий в его жизни в 2022 году.

— Ей там очень нравится, — рассказывает Быстров. — Мы боялись, переживали. Это же всё равно какая-то социальная адаптация. А нет, всё прошло хорошо, и даже каждый раз она просит забирать ее попозже, потому что у нас школа с продленкой и они там делают домашнее задание. Дочь абсолютно счастлива. Ей очень нравится кулинария. Она уже готовила куриные наггетсы, мы ели их. Удивительно, когда ешь еду, которую приготовила твоя старшая дочь!

«Фейлов нет. Я идеальна!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормильцина Полина Максимова

Актриса Полина Максимова (сериал «Деффчонки», драма «Без меня») в разговоре с «Известиями» шутливо заявила, что она идеальна, и фейлов в 2022-м у нее не было. Год выдался продуктивным.

— Главный итог года — «Чебурашка», премьера. Вот мой главный итог года, он творческий, — поделилась Максимова с «Известиями». — У меня урожайный год, хороший — сотрудничество с прекрасными режиссерами, с прекрасными коллегами, моими партнерами. То есть у меня в целом продуктивный год.

«Гонорары меня радуют»

Фото: Виктория Апостолова Ирина Безрукова

У актрисы театра и кино Ирины Безруковой 2022 год прошел в насыщенном рабочем режиме: выход картины «Обещание», главная роль в спектакле «Мечтать не вредно», бесконечные записи интервью. За последнее, делится Безрукова, она даже получила награду на одной из премий как «Лучший звездный интервьюер года».

— Этот год намного успешнее, чем ковидный. В 2020-м я заработала денег столько, что мне не хватило даже на оплату моей квартиры. Так что 2020 год был в минусе, 2021-й уже потихонечку помог выбираться из этого состояния, но 2022-й уже совсем получше. Самые успешные и денежные проекты были связаны с рекламными предложениями и с телевизионными проектами, — рассказала «Известиям» актриса.

«Аль-Пачино не приехал — это меня огорчило»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Никас Сафронов

Художник Никас Сафронов в 2022 году вышел на космический уровень, буквально. Его картины побывали на МКС. Одна из них ушла с молотка с NFT версией за большие деньги.

— В космос отправили картины, они летали. На аукционе продали NFT вместе с картиной за 5 млн рублей на экономическом форуме в Петербурге.

Впрочем, мастер говорит, что не всё в уходящем году у него шло по плану.

— Должны были приехать Аль-Пачино и Николас Кейдж. Обещали навестить меня в мой день рождения, а заодно попасть на открытие мой выставки в Петербурге, в Русском музее. Но по понятным причинам не смогли приехать. Это меня огорчило. И еще я планировал сделать выставки по Европе, выставку с Софи Лорен в Женеве, в частности. Это отменилось, но она надеется, что всё еще будет. Я тоже надеюсь на это.

«Не получилось сохранить квартиру»

Фото: из личного архива Владислава Лисовца Владислав Лисовец

Эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец говорит, что в 2022-м у него не получилось только одно — спасти жилье от… котиков.

— Одна из моих кошек глухая, которая всё лапкой трогает и проверяет. Она разбила все вазы, которые были, хорошие и плохие, в том числе из музеев. И бокалы тоже разбила. Такая мне попалась Мотька, хулиганка! Но я не расстраиваюсь, — поделился Лисовец с «Известиями».

Уходящий год, рассказывает модный эксперт, научил его по-другому смотреть на окружающий мир и проблемы экологии, радоваться каждому дню. В творческом плане, говорит Лисовец, 2022-й проверял его на стойкость.

— Год был одним из самых активных за последние, наверное, 12–13 лет. Количество работы зашкаливало, и при этом хватало сил и не было усталости, хотелось работать. Поэтому итоги года — что я очень работоспособный! Выступал с мастер-классами для молодежи. Ездил на «Тавриду» два раза за сезон, и это тоже рекорд. И не только мой, потому что в принципе на «Тавриде» выступают один раз. В общем, горжусь тем, что моя работа как человека, который проводит лекции по образу жизни, стилю, красоте и, главное, вдохновляющие мастер-классы, в этом году имели невероятный успех и я с удовольствием это делал.

И, конечно же, заработал приличные деньги, добавил Влад Лисовец.