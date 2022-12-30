Ремонт мостов через Качу в Красноярске завершится к лету 2023 года

В Красноярске перенесены сроки завершения ремонтов двух мостов через Качу и путепровода на улице Мичурина. Сдать объекты планируется к лету 2023 года, сообщил мэр города Владислав Логинов в интервью для телеканала «Енисей».

По его словам, причиной переноса сроков стала недобросовестная работа подрядных организаций. На ремонтируемых объектах выявлены серьезные нарушения, асфальт придется перекладывать. Также до сих пор не готовы пешеходные зоны, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

«Есть вопросы к верхнему слою асфальтобетонного покрытия: делалось оно в зимний период и весной будет переделываться либо тем же подрядчиком, либо другим. В части невыполненных работ расторгнуты договорные отношения», — объяснил мэр.

Уточняется, что сейчас на мостах через Качу движение открыто. Завершить капитальный ремонт объектов должны к лету 2023 года.