Названа предварительная причина взрыва в ресторане в турецком Айдыне

Власти турецкой провинции Айдын рассматривают бытовую версию в качестве приоритетной при расследовании причин взрыва в ресторане. Об этом сообщил губернатор региона Хюсейн Аксой 30 декабря, передает телеканал Haber Turk.

«В качестве основной рассматривается взрыв газа при замене баллонов в ресторане», — сказал он.

Аксой добавил, что сигнал ЧП поступил спасателям из ресторана на Кипрской улице около 15:30 по местному времени (совпадает с мск.). Взрыв газа прогремел во время проведения работ по замене трубы.

В результате взрыва погибли семь человек, пострадали пятеро. Один из них находится в тяжелом состоянии. Двое из пострадавших после взрыва выпрыгнули с высоты второго этажа.

Район происшествия блокирован полицией, на месте работают пожарные и спасатели. По данным министерства юстиции республики, после взрыва задержан один человек.

В середине ноября на первом этаже здания в стамбульском районе Фатих на северо-западе Турции произошел взрыв газа. Тогда пострадали 12 человек.