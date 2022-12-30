В США сообщили о невозможности для Зеленского ослушаться «приказа» Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский не смог ослушаться приказа американского лидера Джо Байдена и не совершить визит в Вашингтон, который состоялся на прошлой неделе. Об этом написала в статье для портала 19FortyFive 30 декабря заслуженный научный сотрудник по стратегическим исследованиям Американского совета по внешней политике Виктория Коутс.

Как отметила Коутс, у президента Украины не оставалось другого выбора и целью его визита было не укрепление поддержки Киева, а решение внутриполитических проблем.

По мнению научного сотрудника, речь Зеленского в конгрессе США была нужна, чтобы Байден смог принять новый законопроект о государственных расходах, в который также вошла финансовая помощь Украине.

«Зеленский не мог отказаться, когда американский президент сделал приглашение, которое по сути и по смыслу являлось приказом», — считает эксперт.

В результате решение Байдена о продолжении помощи Украине привело к тому, что украинский кризис фактически стал делом его Демократической партии, а не вопросом национальной безопасности для Вашингтона. Коутс также добавила, что такой «политический театр» только углубил партийный раскол в стране.

Ранее в пятницу новостной портал Business Insider сообщил, что накануне визита в Вашингтон Зеленский секретно позвонил в Белый дом, рассчитывая получить арестованные деньги российских бизнесменов. Он пытался убедить главу республиканцев в сенате Митча Макконелла, что эти деньги должны быть использованы для помощи Украине в восстановлении страны.

В результате данное положение приняли в виде поправки к двухпартийному законопроекту о расходах в размере $1,7 трлн с учетом помощи Украине, которая составит $44,9 млрд. Президент США подписал закон накануне вечером.

28 декабря американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил о бессмысленности последнего пакета помощи Киеву от Вашингтона, включающего зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Он обратил внимание на то, что в ходе визита президента Украины Зеленского в США 21 декабря Байден так и не пообещал Киеву ничего, кроме одной батареи ЗРК Patriot, — ни танков, ни бронетранспортеров, ни новой артиллерии.

Ряд стран, в том числе США, усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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