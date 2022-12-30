Захарова назвала принятый на Украине закон «О медиа» «узакониванием беззакония»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон «О медиа» легитимизацией произвола в отношении плюрализма СМИ.

«По сути, речь идет о легитимизации произвола высшей пробы в отношении плюрализма СМИ и вообще любой не отвечающей интересам Банковой информации. Узаконивание беззакония», — написала она 30 декабря в своем Telegram-канале.

Захарова также указала на удачный выбор времени для ратификации резонансного закона.

«Время выбрано, видимо, неслучайно — чтобы перестраховаться от новой порции критики, которую с самой первой своей редакции провоцировал этот документ даже у суперлояльной к любым выходкам Киева либеральной общественности», — отметила она.

Как подчеркнула официальный представитель МИДа, в рамках принятого закона власти Украины получили возможность беспрепятственно блокировать СМИ и пополнять списки «опасных» для страны людей, а также выписывать огромные штрафы за любое несоответствие с политикой Киева.

«А то, что данный, так сказать, закон противоречит местной конституции. Когда это в постмайданном Киеве обращали внимание на такие мелочи?» — резюмировала Захарова.

Накануне, 29 декабря, Зеленский подписал закон «О медиа», усиливающий контроль государства над СМИ и запрещающий позитивное освещение действий России. Теперь в стране расширяются полномочия Национального совета по теле- и радиовещанию, который выступит в роли единого регулятора СМИ и получит право направлять во все редакции обязательные для выполнения предписания. Также орган сможет самостоятельно штрафовать и запрещать работу телеканалов, радио, печатных и интернет-СМИ на 14 дней.

До этого, 15 апреля, жена украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, журналистка Оксана Марченко заявила, что в стране закрыты все телеканалы, кроме одного, который контролирует президент Украины Владимир Зеленский. По ее словам, больше никаких альтернативных мнений быть не может.

20 марта Зеленский ввел в действие решение о единой информационной политике в условиях военного положения. 26 февраля украинские телеканалы начали транслировать единый телеэфир «Единые новости».