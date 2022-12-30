Реклама
Прямой эфир
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных и праздниках в 2023 году
Мир
Генпрокуратура Белоруссии направила в суд дело в отношении руководителей NEXTA
Армия
Военный эксперт оценил возможную передачу США Украине БМП Bradley
Мир
В МИД РФ оценили ситуацию в Лачинском коридоре
Общество
Путин поручил проработать индексацию страховых пенсий работающим инвалидам
Экономика
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 70 рублей
Экономика
Цены на газ в Европе упали ниже $840 за 1 тыс. куб. м
Мир
В Молдавии решили посвятить 2023 год украинской культуре
Мир
Посол КНР в США Цинь Ган назначен министром иностранных дел Китая
Мир
Украина получила партию противоминного оборудования от Великобритании
Общество
Более половины россиян выразили сожаление о распаде СССР
Общество
Пассажиры метро Москвы смогут посмотреть новогоднее обращение президента РФ

Захарова назвала принятый на Украине закон «О медиа» «узакониванием беззакония»

0
Фото: Global Look Press/XinHua/Sha Datiwangfeng
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон «О медиа» легитимизацией произвола в отношении плюрализма СМИ.

Диктатура слова: для чего на Украине приняли закон о медиа
Украинцы еще глубже погрузятся в альтернативную реальность

«По сути, речь идет о легитимизации произвола высшей пробы в отношении плюрализма СМИ и вообще любой не отвечающей интересам Банковой информации. Узаконивание беззакония», — написала она 30 декабря в своем Telegram-канале.

Захарова также указала на удачный выбор времени для ратификации резонансного закона.

«Время выбрано, видимо, неслучайно — чтобы перестраховаться от новой порции критики, которую с самой первой своей редакции провоцировал этот документ даже у суперлояльной к любым выходкам Киева либеральной общественности», — отметила она.

Как подчеркнула официальный представитель МИДа, в рамках принятого закона власти Украины получили возможность беспрепятственно блокировать СМИ и пополнять списки «опасных» для страны людей, а также выписывать огромные штрафы за любое несоответствие с политикой Киева.

«А то, что данный, так сказать, закон противоречит местной конституции. Когда это в постмайданном Киеве обращали внимание на такие мелочи?» — резюмировала Захарова.

Накануне, 29 декабря, Зеленский подписал закон «О медиа», усиливающий контроль государства над СМИ и запрещающий позитивное освещение действий России. Теперь в стране расширяются полномочия Национального совета по теле- и радиовещанию, который выступит в роли единого регулятора СМИ и получит право направлять во все редакции обязательные для выполнения предписания. Также орган сможет самостоятельно штрафовать и запрещать работу телеканалов, радио, печатных и интернет-СМИ на 14 дней.

До этого, 15 апреля, жена украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, журналистка Оксана Марченко заявила, что в стране закрыты все телеканалы, кроме одного, который контролирует президент Украины Владимир Зеленский. По ее словам, больше никаких альтернативных мнений быть не может.

20 марта Зеленский ввел в действие решение о единой информационной политике в условиях военного положения. 26 февраля украинские телеканалы начали транслировать единый телеэфир «Единые новости».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022