Единый налоговый платеж – 2023: что нужно знать о новой системе

С 1 января 2023 года все налогоплательщики в России обязуются перейти на новую систему уплаты взносов — Единый налоговый платеж. Предполагается, что нововведения облегчат процесс налогообложения и систематизируют разрозненные платежи. Что нужно знать о новом порядке — читайте в материале «Известий».

Кто будет платить Единый налоговый платеж 2023

До сих пор переход на ЕНП оставался на усмотрение налогоплательщика, но с 1 января 2023 года порядок оплаты становится одинаковым для всех. Отдельно от ЕНП по-прежнему нужно будет выплачивать госпошлины и взносы на травматизм. Кроме того, некоторые платежи можно вносить как в составе ЕНП, так и отдельно от него. Речь идет о сборе за пользование объектами животного мира и водных биоресурсов, а также о налоге на профессиональный доход.

Какие налоги войдут в Единый налоговый платеж – 2023

При этом в ЕДН войдут большинство других налогов: налог на прибыль, НДС, НДФЛ, страховые взносы, водный налог, акцизы, налог на добычу ископаемых, торговый сбор, спецрежимные налоги, имущественные налоги, страховые взносы, налог на игорный бизнес.

Как будет работать Единый налоговый платеж – 2023

До сих пор уплата производилась по каждому налогу, при этом для каждого начисления предоставлялись реквизиты по отдельности и оформлялись документы. Теперь же платежное поручение будет единым для всех взносов.

При этом сдать отчетность необходимо до 25-го числа, а внести средства — до 28-го числа каждого месяца. Можно расплатиться раньше крайней даты.

Платеж будет зачисляться на единый налоговый счет (ЕНС), а распределением будет заниматься налоговая служба. В первую очередь будут закрываться налоги с наиболее ранним сроком уплаты, затем текущие начисления и, наконец, пени, проценты и штрафы.

Сведения о начислениях по видам налогов можно будет узнать через ЕНС на основании деклараций, расчетов и уведомлений об исчисленных суммах.

Сам порядок начисления и расчета налогов при этом не изменится. Если авансовые платежи по налогам, взносы, уплачиваются до подачи декларации или без представления декларации, необходимо подать уведомление об исчисленных суммах платежей не позднее 25-го числа.

Как перейти на Единый налоговый платеж

Переход к системе ЕНП ждет организации и ИП с любым режимом налогообложения: ОСН, УСН, ПСН, АУСН, ЕСХН.

Для перехода необходимо сверить остатки по налогам и взносам и убедиться, что сальдо, которое будет сформировано в ЕНС на начало года, не будет отрицательным. Для этого нужно закрыть недоимки по налогам, срок по которым уже истек, чтобы они не превысили переплату.

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