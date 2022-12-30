Реклама
Прямой эфир
Мир
Турция пригрозила Греции «серьезными проблемами» из-за действий в Эгейском море
Мир
Цены на жилье в Британии показали самое продолжительное падение с 2008 года
Общество
В Москве завершилось строительство Большой кольцевой линии метро
Мир
В МИД РФ оценили ситуацию в Лачинском коридоре
Общество
Путин поручил проработать индексацию страховых пенсий работающим инвалидам
Экономика
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 70 рублей
Экономика
Цены на газ в Европе упали ниже $840 за 1 тыс. куб. м
Мир
Кулеба рассказал, что Венгрия «берет в заложники» Украину
Мир
Посол КНР в США Цинь Ган назначен министром иностранных дел Китая
Мир
Украина получила партию противоминного оборудования от Великобритании
Происшествия
Новая Каховка осталась без электричества после обстрела ВСУ
Общество
Пассажиры метро Москвы смогут посмотреть новогоднее обращение президента РФ

В Молдавии решили посвятить 2023 год украинской культуре

В Молдавии 2023 год будет объявлен Годом украинской культуры
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Serhii Hudak
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый 2023 год в Молдавии решили сделать годом украинской культуры. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе министерства культуры страны со ссылкой на главу ведомства Серджиу Продана.

Удар в Спыну: почему в Молдавии не утихают акции протеста
Экономика республики тяжело переживает подорожание газа

«Я провел переговоры со своим украинским коллегой Александром Ткаченко. Мы обсудили планы и видения организации и проведения «Года украинской культуры» в Молдавии. Следующий год будет годом украинской культуры в стране», — приводятся слова Продана.

По его словам, Кишинев обязуется поддерживать украинских работников культуры, покинувших страну, а также предоставлять помощь при эвакуации культурного наследия Украины.

Представители оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ) 26 декабря заявили, что президент страны Майя Санду устанавливает диктатуру и создает полицейское государство.

По их мнению, это говорит об отсутствии уважения к народу со стороны главы государства.

20 декабря представители ПСРМ заблокировали трибуну городского собрания в Кишиневе в знак протеста против закрытия шести русскоязычных телеканалов. В ходе митинга активисты держали плакаты с лозунгами против цензуры и диктатуры.

18 декабря в молдавском городе Унген прошла очередная акция протеста, организованная ПСРМ, против политики действующей власти. Участники протеста выразили недовольство ухудшением ситуации в стране во всех сферах — экономической, социальной, политической, непрерывным ростом цен на продукты питания и услуги, давлением центральной власти на местные органы.

16 декабря власти Молдавии приостановили лицензию русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. В качестве причины принятого решения указывалось якобы недобросовестно освещение этими телеканалами информации о событиях в стране и на Украине.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022