В Молдавии решили посвятить 2023 год украинской культуре

Новый 2023 год в Молдавии решили сделать годом украинской культуры. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе министерства культуры страны со ссылкой на главу ведомства Серджиу Продана.

«Я провел переговоры со своим украинским коллегой Александром Ткаченко. Мы обсудили планы и видения организации и проведения «Года украинской культуры» в Молдавии. Следующий год будет годом украинской культуры в стране», — приводятся слова Продана.

По его словам, Кишинев обязуется поддерживать украинских работников культуры, покинувших страну, а также предоставлять помощь при эвакуации культурного наследия Украины.

Представители оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ) 26 декабря заявили, что президент страны Майя Санду устанавливает диктатуру и создает полицейское государство.

По их мнению, это говорит об отсутствии уважения к народу со стороны главы государства.

20 декабря представители ПСРМ заблокировали трибуну городского собрания в Кишиневе в знак протеста против закрытия шести русскоязычных телеканалов. В ходе митинга активисты держали плакаты с лозунгами против цензуры и диктатуры.

18 декабря в молдавском городе Унген прошла очередная акция протеста, организованная ПСРМ, против политики действующей власти. Участники протеста выразили недовольство ухудшением ситуации в стране во всех сферах — экономической, социальной, политической, непрерывным ростом цен на продукты питания и услуги, давлением центральной власти на местные органы.

16 декабря власти Молдавии приостановили лицензию русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. В качестве причины принятого решения указывалось якобы недобросовестно освещение этими телеканалами информации о событиях в стране и на Украине.