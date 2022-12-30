Реклама
Прямой эфир
Мир
Турция пригрозила Греции «серьезными проблемами» из-за действий в Эгейском море
Мир
Цены на жилье в Британии показали самое продолжительное падение с 2008 года
Общество
В Москве завершилось строительство Большой кольцевой линии метро
Мир
В МИД РФ оценили ситуацию в Лачинском коридоре
Общество
Путин поручил проработать индексацию страховых пенсий работающим инвалидам
Экономика
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 70 рублей
Экономика
Цены на газ в Европе упали ниже $840 за 1 тыс. куб. м
Мир
Кулеба рассказал, что Венгрия «берет в заложники» Украину
Мир
Посол КНР в США Цинь Ган назначен министром иностранных дел Китая
Мир
Украина получила партию противоминного оборудования от Великобритании
Происшествия
Новая Каховка осталась без электричества после обстрела ВСУ
Общество
Пассажиры метро Москвы смогут посмотреть новогоднее обращение президента РФ
Сюжет:

Захарова назвала компромисс по Сербии и Косово под гарантии Запада неустойчивым

МИД РФ: достигнутый между Сербией и Косово компромисс под «твердые гарантии Запада» трудно назвать устойчивым
0
Фото: REUTERS/Florion Goga
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Достигнутый между Сербией и Косово компромисс под «твердые гарантии Запада» трудно назвать устойчивым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 декабря.

На северном фронте без перемен: введет ли Сербия войска в Косово
И когда в регионе может произойти новый виток эскалации

Она отметила, что был проигнорирован «жизненно важный для сербов» вопрос учреждения Сообщества сербских муниципалитетов Косово, который должен был обеспечивать их права и безопасность в «условиях систематических гонений по национальному признаку».

«Без выполнения Приштиной этого ключевого обязательства, которое она саботирует почти десять10 лет, ситуация обречена оставаться столь же хрупкой, с постоянной угрозой рецидивов обострения. Тем более что, как видно по заявлениям косовоалбанских «властей», отказываться от замысла взять сербонаселенные районы края под полный силовой контроль они не собираются», — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД РФ.

Представитель российского МИДа также отметила, что в подтверждении запрета Силам безопасности Косово (СБК) заходить на север края без предварительного согласия нет ничего нового. По ее словам, подобные процедуры для СБК существуют уже давно.

«Причем для тяжеловооруженного спецназа косовской «полиции» такого рода ограничений как не было, так и нет. Ничто не помешает местным коммандос и впредь терроризировать краевых сербов, устраивать против них акции устрашения и погромы под видом «рейдов по борьбе с преступностью», — подчеркнула Захарова.

В заключение она добавила, что продавливаемые США и Евросоюзом (ЕС) договоренности о деэскалации оставляют ключевые проблемы в Косово нерешенными. Посредничество ЕС не приносит необходимых плодов, что дает Приштине возможность наращивать антисербский курс.

Ранее в этот день сообщалось, что все баррикады, которые ранее возвели сербы на севере Косово и Метохии, были разобраны. Несмотря на это, по информации СМИ, движение через КПП «Ярине» и «Брняк» восстановить пока не удалось.

28 декабря президент Сербии Александр Вучич призвал этнических сербов прекратить протесты против властей Приштины и убрать возведенные баррикады. Он отметил, что Сербия получила гарантии от США и ЕС, что «никто из сербов в Косово, участвовавших в протестах и баррикадах, не будет преследоваться или задерживаться».

По его словам, Сербия также получила гарантии и от сил безопасности самого Косово. Там пообещали, что не придут на север самопровозглашенной республики без согласия командующего миссией НАТО (KFOR) и представителей местного населения.

В тот же день Вучич поблагодарил Россию за политическую поддержку в период обострения ситуации с Косово и Метохией (КиМ).

27 декабря депутат народной скупщины (парламента Сербии) от партии «Двери» Ивана Костич сказал в беседе с «Известиями», что миссия НАТО в частично признанной республике Косово (KFOR) по факту занимает сторону Приштины, а не сохраняет нейтралитет.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022