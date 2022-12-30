Захарова назвала компромисс по Сербии и Косово под гарантии Запада неустойчивым

Достигнутый между Сербией и Косово компромисс под «твердые гарантии Запада» трудно назвать устойчивым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 декабря.

Она отметила, что был проигнорирован «жизненно важный для сербов» вопрос учреждения Сообщества сербских муниципалитетов Косово, который должен был обеспечивать их права и безопасность в «условиях систематических гонений по национальному признаку».

«Без выполнения Приштиной этого ключевого обязательства, которое она саботирует почти десять10 лет, ситуация обречена оставаться столь же хрупкой, с постоянной угрозой рецидивов обострения. Тем более что, как видно по заявлениям косовоалбанских «властей», отказываться от замысла взять сербонаселенные районы края под полный силовой контроль они не собираются», — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД РФ.

Представитель российского МИДа также отметила, что в подтверждении запрета Силам безопасности Косово (СБК) заходить на север края без предварительного согласия нет ничего нового. По ее словам, подобные процедуры для СБК существуют уже давно.

«Причем для тяжеловооруженного спецназа косовской «полиции» такого рода ограничений как не было, так и нет. Ничто не помешает местным коммандос и впредь терроризировать краевых сербов, устраивать против них акции устрашения и погромы под видом «рейдов по борьбе с преступностью», — подчеркнула Захарова.

В заключение она добавила, что продавливаемые США и Евросоюзом (ЕС) договоренности о деэскалации оставляют ключевые проблемы в Косово нерешенными. Посредничество ЕС не приносит необходимых плодов, что дает Приштине возможность наращивать антисербский курс.

Ранее в этот день сообщалось, что все баррикады, которые ранее возвели сербы на севере Косово и Метохии, были разобраны. Несмотря на это, по информации СМИ, движение через КПП «Ярине» и «Брняк» восстановить пока не удалось.

28 декабря президент Сербии Александр Вучич призвал этнических сербов прекратить протесты против властей Приштины и убрать возведенные баррикады. Он отметил, что Сербия получила гарантии от США и ЕС, что «никто из сербов в Косово, участвовавших в протестах и баррикадах, не будет преследоваться или задерживаться».

По его словам, Сербия также получила гарантии и от сил безопасности самого Косово. Там пообещали, что не придут на север самопровозглашенной республики без согласия командующего миссией НАТО (KFOR) и представителей местного населения.

В тот же день Вучич поблагодарил Россию за политическую поддержку в период обострения ситуации с Косово и Метохией (КиМ).

27 декабря депутат народной скупщины (парламента Сербии) от партии «Двери» Ивана Костич сказал в беседе с «Известиями», что миссия НАТО в частично признанной республике Косово (KFOR) по факту занимает сторону Приштины, а не сохраняет нейтралитет.