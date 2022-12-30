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Экс-советник главы Пентагона Макгрегор назвал передачу Patriot жестом перед поражением ВСУ

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Бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор назвал передачу зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Киеву прощальным жестом США перед поражением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Redacted 28 декабря.

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По его словам, после этой поставке Белый дом может оправдаться в глазах украинцев после поражения националистов в конфликте.

«Всё для того, чтобы будущей весной американские и европейские политики смогли сказать, что они сделали всё, что могли, послали им всё, что у них было, но у них ничего не получилось», — пояснил свою точку зрения полковник.

Поставка ЗРК Patriot не спасет Украину от поражения, подчеркнул он. Комплекс очень хрупкий, дорогой в использовании и практически бесполезен против низколетящих беспилотников и крылатых ракет.

Макгрегор добавил, что считает американскую политику в отношении Киева безумием, не имеющим шанса на успех.

29 декабря бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес рассказал, что применение одной батареи Patriot позволит защитить лишь один город Украины. Скорее всего, это будет Киев, допустил он.

Вооружение будет эффективно работать, только если его «правильно интегрируют во все имеющиеся системы», подчеркнул эксперт.

Как отметил 22 декабря президент России Владимир Путин, американские ЗРК Patriot — достаточно старая система, но такие поставки Киеву затянут конфликт.

О том, что США поставят Киеву ЗРК Patriot, стало известно 21 декабря. Украинский лидер Владимир Зеленский, в тот день прилетевший в Вашингтон с официальным визитом, отметил, что остался доволен результатами переговоров с президентом США Джо Байденом.

Западные страны многократно усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

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