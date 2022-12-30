Семь человек погибли при взрыве в ресторане в турецком Айдыне

Взрыв прогремел в ресторане в турецком Айдыне, не менее семи человек погибли. Об этом 30 декабря сообщает TRT Haber.

«Губернатор Айдына Гусейн Аксой сообщил, что 7 человек погибли <...> в результате взрыва, произошедшего в ресторане в районе Назилли», — сообщил телеканал.

Как минимум, четверо ранены.

Губернатор Аксой сообщил агентству Anadolu, что сигнал поступил из ресторана на Кипрской улице в Алтынташ-Махаллеси около 15:30.

По предварительным данным, произошел взрыв во время замены трубы.

17 ноября на первом этаже здания в стамбульском районе Фатих на северо-западе Турции произошел взрыв газа. В результате ЧП пострадали 12 человек.