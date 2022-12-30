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«Известия» показали образовавшуюся пробку перед Крымским мостом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Николай Аксенов показал пробку, образовавшуюся 30 декабря перед Крымским мостом.

По словам журналиста, затор растянулся на несколько километров. Колонна продвигается на несколько метров за полчаса и снова замирает.

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Для решения проблемы на пунктах пропуска удвоили количество сотрудников, а на территории установили дополнительные биотуалеты, однако водителям приходится стоять в очереди по несколько часов. Аксенов же ждал проезда почти полтора часа, двигаясь со скоростью 15 км/ч.

«Большинство вошли в положение сотрудников Крымского моста и прекрасно понимают, что увеличилась нагрузка, соответственно, увеличились технические расходы, поэтому пришлось увеличить количество персонала, который сейчас досматривает автомобили», — резюмировал корреспондент.

28 декабря стало известно, что профильные ведомства примут специальные меры, чтобы ускорить досмотр автомобилей на въезде на Крымский мост в новогодние праздники. До этого, 7 декабря, вице-премьер Марат Хуснуллин распорядился усилить меры досмотра автомобилей.

21 декабря движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено после проведения ремонтно-восстановительных работ.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

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