«Известия» показали образовавшуюся пробку перед Крымским мостом

Корреспондент «Известий» Николай Аксенов показал пробку, образовавшуюся 30 декабря перед Крымским мостом.

По словам журналиста, затор растянулся на несколько километров. Колонна продвигается на несколько метров за полчаса и снова замирает.

Для решения проблемы на пунктах пропуска удвоили количество сотрудников, а на территории установили дополнительные биотуалеты, однако водителям приходится стоять в очереди по несколько часов. Аксенов же ждал проезда почти полтора часа, двигаясь со скоростью 15 км/ч.

«Большинство вошли в положение сотрудников Крымского моста и прекрасно понимают, что увеличилась нагрузка, соответственно, увеличились технические расходы, поэтому пришлось увеличить количество персонала, который сейчас досматривает автомобили», — резюмировал корреспондент.

28 декабря стало известно, что профильные ведомства примут специальные меры, чтобы ускорить досмотр автомобилей на въезде на Крымский мост в новогодние праздники. До этого, 7 декабря, вице-премьер Марат Хуснуллин распорядился усилить меры досмотра автомобилей.

21 декабря движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено после проведения ремонтно-восстановительных работ.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.