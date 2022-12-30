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Французского пивовара удивил возросший в 20 раз счет за электричество

Французский пивовар пожаловался, что цены на электричество в стране выросли в 20 раз
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Фото: Global Look Press/dpa/Marijan Murat
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Цены на электроэнергию во Франции подскочили к концу года в 20 раз. Об этом заявил изданию CNews владелец местной пивоварни Ульрих Алежо.

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«Сумма оказалась большим сюрпризом для меня», — рассказал пивовар в эфире, трансляция которого велась на YouTube.

Издание показывает чек, который пришел мужчине за декабрь текущего года. В нем прописана сумма чуть более €17,5 тыс., включющая транспортные и иные расходы. При этом оплата за электричество составила €14 227.

По словам собеседника издания, в ноябре в квитанции была указана сумма в €700. Как утверждает Алежо, энергетическая компания даже не уведомила плательщиков об изменениях в тарифном плане.

В самой компании заявили, что резкое повышение цен связано с украинским кризисом и энергетическими проблемами во Франции.

Ранее в этом месяце о росте цен за потребление электроэнергии предупредили немцев. Так, 24 декабря газета Handelsblatt сообщила, что в январе 2023 года стоимость газа увеличится на 112% по сравнению с осенью 2021 года, электроэнергии — на 44%. При этом, отмечается в материале, объявленная государством поддержка не окажет существенного влияния на счета жителей.

25 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц, учитывая высокие цены на энергоносители и продукты, назвал конфликт на Украине проблемой для Германии и Франции грядущей зимой.

Позднее агентство Bloomberg написало, что приход холодной погоды из арктического региона станет вызовом для энергетической системы Европы, столкнувшейся с серьезной нагрузкой.

Запад усилил санкционное давление на Россию в ответ на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, взяв курс на сокращение импорта энергоносителей из России. Все это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.

Президент России Владимир Путин 13 апреля заявил, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с российской стороной нанес удар по экономике самих западных стран, где растут цены, а инфляция, по его словам, зашкаливает.

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