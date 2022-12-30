Два рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в Люберцах

Два работника получили травмы в результате обрушения строительных лесов в Люберцах Московской области. Об этом 30 декабря сообщили в прокуратуре региона.

«Предварительно установлено, что сегодня в Люберцах два работника предприятия осуществляли работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома. В результате обрушения строительных лесов работники получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Люберецкая городская прокуратура начала проверку, в ходе которой даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности.

Ранее, 19 декабря, десять человек пострадали при обрушении строительных лесов в подмосковном Краснознаменске. Все пострадавшие являлись рабочими, которые в момент происшествия занимались установкой строительных конструкций.