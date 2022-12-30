ЦБ установил курсы доллара, евро и юаня на праздники

Банк России установил официальный курс доллара на период с 31 декабря по 9 января, понизив его на 1,6403 рубля — до 70,34 рубля. Об этом 30 декабря сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс евро на этот период установлен на уровне 75,6553 рубля, что меньше предыдущего показателя на 0,4212 рубля. Курс юаня, напротив, повышен на 0,2357 рубля — до 9,89492 рубля.

29 декабря председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в интервью «Известиям» спрогнозировал, что курс доллара в 2023 году составит порядка 73–77 рублей. Он добавил, что при таком курсе выигрывают экспортеры и экономика развивается хорошими темпами. При этом и импортеры не в накладе.

27 декабря специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский объяснил «Известиям» выгоду для экономики России при курсе 70–80 рублей за доллар. По его словам, РФ продает ресурсы в основном за валюту, а экономике нужны рубли. Чем слабее рубль, тем большую сумму в рублях получит бюджет при конвертации валютной выручки.

19 декабря опрошенные «Известиями» аналитики пришли к выводу, что курс около 70 рублей за $1 выступает равновесным для экономики РФ — он удовлетворяет экспортеров, импортеров, государство, россиян.