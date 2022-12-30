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Жительница Тамбова перевела телефонным мошенникам более 2 млн рублей

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Жительница Тамбова стала очередной жертвой мошенничества и лишилась более 2 млн рублей. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По данным ведомства, 27 декабря 48-летней женщине поступил звонок от якобы начальника отдела одного из банков. Мужчина сообщил, что некая преступная группа готовится взять кредит на ее имя, а банковские служащие вместе с правоохранительными органами хотят вычислить злоумышленников и привлечь к ответственности. Для этого им требуется помощь.

В течение двух дней группа аферистов постоянно была на связи с тамбовчанкой, практически не отпуская ее от телефона, пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру». Женщина поверила им и выполнила все указания: оформила кредит на 1 млн рублей, добавила из своих сбережений еще более 1 млн рублей и перевела все средства через банкоматы на пять телефонных номеров, продиктованных мошенниками. После этого «банкиры» перестали выходить на связь.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий по раскрытию данного вида мошенничества», — говорится в сообщении регионального УМВД.

В минувшие выходные, 24 и 25 декабря, в результате телефонного мошенничества пострадали сразу двое жителей Тамбова. Они лишились свыше 3 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.

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