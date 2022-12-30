Реклама
Прямой эфир
Мир
Турция пригрозила Греции «серьезными проблемами» из-за действий в Эгейском море
Мир
Цены на жилье в Британии показали самое продолжительное падение с 2008 года
Общество
В Москве завершилось строительство Большой кольцевой линии метро
Мир
В МИД РФ оценили ситуацию в Лачинском коридоре
Общество
Путин поручил проработать индексацию страховых пенсий работающим инвалидам
Экономика
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 70 рублей
Экономика
Цены на газ в Европе упали ниже $840 за 1 тыс. куб. м
Мир
Кулеба рассказал, что Венгрия «берет в заложники» Украину
Мир
Посол КНР в США Цинь Ган назначен министром иностранных дел Китая
Мир
Украина получила партию противоминного оборудования от Великобритании
Происшествия
Новая Каховка осталась без электричества после обстрела ВСУ
Общество
Пассажиры метро Москвы смогут посмотреть новогоднее обращение президента РФ

СМИ узнали об отсутствии решения исполкома РФС о переходе в Азию

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) 30 декабря не принял решение о переходе из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом сообщает «Чемпионат».

Зеленый прецедент: на кого ориентируется РФС в планах с переходом в Азию
Как Австралия стала членом Азиатской конфедерации футбола и какие преимущества от этого получила

Вместо этого исполком решил создать рабочую группу, которая изучит вопрос о переходе из европейской организации в азиатскую.

Накануне министр спорта РФ Олег Матыцин заявил «Известиям», что мнения членов исполкома РФС касательно перехода из УЕФА в АФК разнятся. При этом он подчеркнул, что необходимо понимать, готова ли Азиатская конфедерация футбола принять Россию в свои ряды.

27 декабря стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) не станет препятствовать участию России в отборе на чемпионат мира 2026 года при переходе РФС в АФК. Данный факт может стать решающим аргументом для перехода в АФК.

О возможности перейти в Азиатскую конфедерацию в РФС заявили 27 ноября.

УЕФА и ФИФА не допускают российские сборные и клубы до участия в международных турнирах в связи с проводимой Москвой с 24 февраля спецоперацией по защите Донбасса.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022