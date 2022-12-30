СМИ узнали об отсутствии решения исполкома РФС о переходе в Азию

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) 30 декабря не принял решение о переходе из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом сообщает «Чемпионат».

Вместо этого исполком решил создать рабочую группу, которая изучит вопрос о переходе из европейской организации в азиатскую.

Накануне министр спорта РФ Олег Матыцин заявил «Известиям», что мнения членов исполкома РФС касательно перехода из УЕФА в АФК разнятся. При этом он подчеркнул, что необходимо понимать, готова ли Азиатская конфедерация футбола принять Россию в свои ряды.

27 декабря стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) не станет препятствовать участию России в отборе на чемпионат мира 2026 года при переходе РФС в АФК. Данный факт может стать решающим аргументом для перехода в АФК.

О возможности перейти в Азиатскую конфедерацию в РФС заявили 27 ноября.

УЕФА и ФИФА не допускают российские сборные и клубы до участия в международных турнирах в связи с проводимой Москвой с 24 февраля спецоперацией по защите Донбасса.