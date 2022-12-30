В Донецке при обстреле погиб замначальника отдела военного следственного управления СК

Замруководителя отдела военного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Объединенной группировке войск Евгений Рыбаков погиб во время обстрела в Донецке. Об этом 30 декабря сообщается на сайте СКР.

Следователи возбудили уголовное дело.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил оказать поддержку родным Рыбакова и выразил соболезнования в связи с его гибелью.

У Рыбакова остались жена и двое детей.

В начале декабря при обстреле Донецка со стороны украинских боевиков погибла депутат парламента Донецкой Народной Республики Мария Пирогова.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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