В России стали предлагать кроссовер Audi Q6 китайского производства

Один из российских дилеров привез в Россию партию новых полноразмерных кроссоверов Audi Q6. Производство модели ведется в Китае на совместном предприятии SAIC Volkswagen, рассказал 30 декабря портал «Авто.ру».

В России начались продажи новых кроссоверов Audi Q6 из Китая стоимостью 10 150 000 рублей. Автомобили ввозят в РФ по системе параллельного импорта. Эксперты отметили, что россиянам стал доступен самый крупный SUV в линейке бренда, так как китайский вариант Q6 превосходит по габаритам все остальные кроссоверы Audi для европейского рынка. Длина китайской версии Audi Q6 превышает 5000 мм, а колесная база почти достигает 3000 мм, у модели семиместный салон.

В Россию завезли полноприводные машины с двухлитровым бензиновым наддувным мотором мощностью 265 л.с. Таким двигателем комплектуют внедорожник Volkswagen Teramont. Мощный мотор работает с семиступенчатым роботом.

Кроссовер укомплектован адаптивной светодидной оптикой, 20-дюймовыми колесами, кожаным салоном, передними креслами с электрорегулировками, а также новой медиасистемой, нижнюю часть которой занимает сенсорный блок управления двухзонным климат-контролем.

В России внедорожник Audi Q6 ранее не продавался. В РФ официально поставлялись кроссоверы моделей Q3, Q3 Sportback, Q5, Q5 Sportback и Q8.

9 ноября стало известно, что Audi обновила электрический кроссовер Q8 e-tron. Теперь базовая версия модели называется Q8 e-tron, купеобразный вариант — Q8 Sportback e-tron, а мощный e-tron S превратился в SQ8 e-tron. У базовой модели Audi Q8 50 e-tron quattro суммарная отдача двух моторов увеличена с 313 л.с. до 340 л.с. Емкость тяговой батареи увеличена с 64,7 до 89 кВт∙ч, поэтому пробег на одном заряде увеличился до 491 км по циклу WLTP (у версии Sportback — 505 км). Audi SQ8 сохранили трехмоторную силовую установку: один электромотор на передней оси и два на задней. Пиковая отдача тоже не изменилась (503 л.с. и 973 Нм), зато у обеих модификаций появился новый аккумулятор с емкостью 106 кВт∙ч.