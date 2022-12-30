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СБУ заочно предъявила обвинения в терроризме замминистра угля ДНР

СБУ заочно предъявила обвинения в терроризме замминистру угля ДНР
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Фото: REUTERS
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Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения в терроризме первому заместителю министра угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает пресс-служба украинского ведомства.

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В сообщении указывается, что обвиняемый возглавлял одно из угледобывающих предприятий Донбасса и в 2014 году поддержал выход региона из состава Украины. В вину ему ставят то, что он руководит работой шахт в интересах ДНР, а также публично высказывался в поддержку России.

В связи с этим чиновник обвиняется по ч.1 ст. 258-3 УК Украины («Участие в террористической группе или террористической организации»).

При этом служба безопасности не называет имени обвиняемого. Однако на сайте и в Telegram-канале СБУ опубликована фотография первого заместителя министра угля и энергетики ДНР Анатолия Нестеренко. В этом году он также временно исполнял обязанности главы минугля республики.

Ранее в этом месяце СБУ обвинила настоятеля прихода Киевско-Житомирской епархии Римско-католической церкви в антиукраинской деятельности за отрицание преступлений в Буче, совершенных якобы российскими военными в ходе спецоперации по защите Донбасса. Священника также обвинили в том, что он призывал граждан не доверять информации украинских СМИ и госучреждений.

22 декабря в пресс-службе СБУ сообщили, что обвинительный акт в отношении священника направлен в суд Украины.

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