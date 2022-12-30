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В Минпромторге рассказали о разработке новых моделей пассажирских судов

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Между Минпромторгом России, правительством Санкт-Петербурга, компанией «Газпром» и Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) подписан четырехсторонний договор о взаимодействии в разработке новых моделей пассажирских судов на сжиженном природном газе (СПГ), а также в развитии использования СПГ в качестве топлива для судов. Об этом 30 декабря рассказали в пресс-службе ОСК.

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«В соответствии с соглашением ОСК разработает, построит и сертифицирует новые проекты речного пассажирского транспорта на СПГ для использования в Санкт-Петербурге, а также будет участвовать в популяризации использования СПГ в качестве моторного топлива для судов. Предполагается, что в состав линейки судов войдут туристические прогулочные, круизные, а также скоростные суда. Они должны быть спроектированы, исходя из условий эксплуатации на малых реках и каналах Санкт-Петербурга», — отметили в пресс-службе.

Глава Минпромторга Денис Мантуров подчеркнул, что данное соглашение стало очередным шагом к развитию полностью экологически-чистого флота.

«Наши судостроители обладают всеми необходимыми компетенциями для строительства судов на СПГ. И без преувеличения можно сказать, что это еще один шаг к развитию зеленого и полностью экологичного флота. А правительство со своей стороны окажет максимальную поддержку проекту», — приводит пресс-служба ОСК слова министра.

Ранее, 15 сентября, исполнительный директор Национальной газомоторной ассоциации (НГА) Василий Зинин в беседе с «Известиями» рассказал о том, что Россия к 2030 году может перевести сельхозтехнику на СПГ. Бизнес прорабатывает этот вопрос совместно с Минпромторгом, добавил он.

До этого, 13 июля, вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что Россия существенно нарастит уровень потребления газомоторного топлива в ближайшие годы. Он также рассказал, что государство субсидирует строительство заправочной инфраструктуры компримированным природным газом и перевод транспорта на газ. По словам вице-премьера, также готовится к старту программа поддержки строительства заправок СПГ и прорабатывается вопрос субсидирования производства мини-СПГ заводов, в первую очередь вдоль международных транспортных коридоров

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