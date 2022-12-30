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МИД Украины назвал получение ЗРК Patriot психологическим переломом в поставках оружия

Кулеба назвал получение Украиной ПВО Patriot из США психологическим переломом в поставках оружия
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Damian Burzykowski
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Получение Киевом зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot из США является переломным моментом в вопросе военной поддержки Украины, заявил 30 декабря глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба

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По его словам, больше года власти «боролись» за Patriot из США и по итогу смогли его получить.

«Предоставление Patriot — это не просто очередное решение, это психологический перелом. Ибо с первых дней, когда мы начали о Patriot говорить с американцами, мы слышали «нет» <…> это еще одно свидетельство, что еще одно табу снято, еще одна стена упала», — цитирует Кулебу РБК-Украина.

Он также сравнил получение вооружения из США с компьютерной игрой, где следующими «уровнями» станут танки, баллистические ракеты ATACMS, авианосцы и подводные атомные лодки.

28 декабря экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ЗРК Patriot не спасут Украину от поражения. По его словам, комплекс очень хрупкий и дорогой в использовании. Кроме того, он практически бесполезен против низколетящих беспилотников и крылатых ракет.

Как отметил 22 декабря президент России Владимир Путин, американские ЗРК Patriot — достаточно старая система, но такие поставки Киеву затянут конфликт.

О том, что США поставят Киеве ЗРК Patriot, стало известно 21 декабря. Украинский лидер Владимир Зеленский, в тот день прилетевший в Вашингтон с официальным визитом, отметил, что остался доволен результатами переговоров с президентом США Джо Байденом.

Западные страны многократно усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

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