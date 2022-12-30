Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 70 рублей

Курс доллара на последней неделе уходящего года попытался подняться выше 70 рублей, но в последний рабочий день возвращается обратно. Таким образом, как свидетельствуют данные Московской биржи 30 декабря, курс рубля вновь усиливает рост.

Расчетами на «завтра» на 14.44 мск американская валюта падает в цене на 2,32 рубля — до 69,86 рубля, евро — на 1,55 рубля, до 74,45 рубля. Китайский юань опустился на 38 копеек, до 9,81 рубля.

29 декабря председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в интервью «Известиям» спрогнозировал, что курс доллара в 2023 году составит порядка 73–77 рублей. Он добавил: при таком курсе выигрывают экспортеры и экономика развивается хорошими темпами. При этом и импортеры не в накладе.

27 декабря специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский объяснил «Известиям» выгоду для экономики России при курсе 70-80 рублей за доллар. По его словам, РФ продает ресурсы в основном за валюту, а экономике нужны рубли. Чем слабее рубль, тем большую сумму в рублях получит бюджет при конвертации валютной выручки.

19 декабря опрошенные «Известиями» аналитики пришли к выводу, что курс около 70 рублей за $1 выступает равновесным для экономики РФ — он удовлетворяет экспортеров, импортеров, государство, россиян.