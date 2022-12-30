Минобороны России: 29 декабря нанесли удары по объектам Украины, обеспечивающим работу ОПК

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Все назначенные объекты были поражены, сообщил в пятницу, 30 декабря, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате удара остановлены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов вооруженных сил страны (ВСУ) из западных регионов Украины», — сказал Конашенков на брифинге.

Удар был нанесен 29 декабря высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, добавил он.

В тот же день в Минобороны сообщили, что российские истребители сбили украинские самолеты Су-25 и Су-24 в районах подконтрольных Киеву городов Красный Лиман и Краматорск в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также два вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Суворов и Орловка в ДНР.

За день до этого в министерстве рассказали об уничтожении замаскированной бронетехники и компунктов ВСУ в результате многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 армейской авиации Западного военного округа (ЗВО). В ведомстве пояснили, что помимо уничтожения вражеской техники вертолеты Ми-35 и Ми-28 сопровождают воинские колонны, доставляют десант в точки высадки, поставляют военные грузы и оказывают авиационную поддержку подразделениям.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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