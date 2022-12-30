Более 60 км дорог построили и реконструировали в Подмосковье в 2022 году

На территории Московской области в 2022 году построили и реконструировали более 60 км автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

«В этом году в Подмосковье завершили строительство и реконструкцию 20 объектов протяженностью свыше 60 км. С открытием новых дорог транспортная доступность улучшилась для 4 млн жителей региона», — рассказала заместитель председателя правительства региона Анна Кротова.

Сейчас в Подмосковье продолжается строительство более 40 объектов, в том числе четырех путепроводов в Аникеевке, Быкове, Апрелевке и Опалихе. Эти мосты должны обеспечить бесперебойное и безопасное движение через железнодорожные пути в районах станций МЦД. Завершить возведение путепроводов планируется в 2024 году.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», в этом году также началось строительство Новолыткаринского шоссе, которое свяжет Лыткарино, Люберцы, Раменское, Балашиху и Ленинский округ. Сдать объект предполагается в 2025-м.

За последние девять лет в регионе построили более 170 дорог, мостов, путепроводов и развязок. Их общая протяженность превышает 1,1 тыс. км.