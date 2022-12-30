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Эксперт объяснил рост объемов покупки золота центральными банками

Эксперт Шатов: тренд на покупку золота центральными банками сохранится
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Фото: Global Look Press/Gennadii Khameliyanin
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Рост объемов покупки золота центральными банками (ЦБ) на фоне того, что перед ними пример заморозки валютных резервов России, выглядит логичным, считает партнер Capital Lab Евгений Шатов. Об этом он рассказал «Известиям» 30 декабря.

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«Складывается мнение, что покупать доллары США становится небезопасно, так как в случае возникновения разногласий с правительством крупнейшей экономики мира средства могут оказаться заблокированными», — отметил эксперт.

Как он уточнил, покупка казначейских бумаг США, доходность по которым после начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы выросла и превышает 3,8%, выглядит привлекательно и ранее рассматривалась как высоконадежная инвестиция. Так, большинство центральных банков покупали американские казначейские облигации на протяжении многих лет.

«Однако пример заморозки российских активов вынуждает ЦБ других стран искать альтернативные варианты диверсификации вложений. Покупка же золота не подразумевает под собой возникновения взаимоотношений с каким-либо контрагентом», — объяснил Шатов.

По его словам, перспективы дальнейшего развития международных отношений в настоящее время более неопределенный, чем когда-либо за последние десятилетия.

«Поэтому сейчас как никогда актуально, чтобы резервы центрального банка не были слишком привязаны к связям с какой-либо одной страной. Поэтому можно сделать вывод, что тренд на покупку золота ЦБ сохранится», — заключил Шатов.

Накануне издание Financial Times сообщило, что спрос на золото со стороны центробанков в этом году увеличился и превысил показатели за 55 лет. Среди основных покупателей называются Россия и Китай. В то же время в III квартале лидерами стали Турция и Узбекистан.

26 ноября сообщалось, что Россия поднялась на четвертое место в мире по золотовалютным резервам по итогам девяти месяцев 2022 года. РФ сместила с четвертой строчки Индию. Лидирующую позицию по этому показателю занял Китай. На третьем месте находилась Швейцария.

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