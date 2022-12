IGN назвал Resident Evil 2 лучшим ремейком в истории видеоигр

Ремейк игры Resident Evil 2, вышедший в 2019 году, признан порталом IGN лучшим в истории. Об этом издание рассказало на своем YouTube-канале 29 декабря.

Всего журналисты составили список из 10 игр, расставив их по местам. На второй строчке оказалась Final Fantasy 7 Remake, тройку замкнула Demon’s Souls.

Также IGN отметила игры Resident Evil Remake, Metroid: Zero Mission, Half-Life Black Mesa, Live A Live, Pokemon HeartGold/SoulSilver, Tony Hawk Pro Skater 1+2 и Shadow of the Colossus.

25 декабря эксперты Digital Foundry, занимающиеся оценкой технического состояния видеоигр, провели анализ и выбрали проекты 2022 года с самой лучшей графикой. Первое место было отдано игре Horizon Forbidden West.

Ранее, 20 декабря, в официальном блоге PlayStation были подведены итоги традиционного голосования PS Blog Game of the Year Awards, в котором игроки выбирали лучшие игры года.

God of War Ragnarok забрала первое место в номинациях «Лучшее повествование», «Лучшая демонстрация графических возможностей», «Лучшее художественное направление», «Лучший аудиодизайн», «Лучший саундтрек», «Лучшее использование DualSense».