Реклама
Прямой эфир
Мир
Турция пригрозила Греции «серьезными проблемами» из-за действий в Эгейском море
Мир
Цены на жилье в Британии показали самое продолжительное падение с 2008 года
Общество
В Москве завершилось строительство Большой кольцевой линии метро
Мир
На Украине заявили о 15 тыс. пропавших без вести во время конфликта
Мир
Путин поздравил ряд мировых лидеров с Новым годом и Рождеством
Происшествия
Очевидцы сообщили о возгорании нефтяного танкера «Арктика» в Кронштадте
Экономика
Цены на газ в Европе упали ниже $840 за 1 тыс. куб. м
Мир
Кулеба рассказал, что Венгрия «берет в заложники» Украину
Мир
Посол КНР в США Цинь Ган назначен министром иностранных дел Китая
Мир
Путин выразил соболезнования из-за кончины бразильского футболиста Пеле
Происшествия
Новая Каховка осталась без электричества после обстрела ВСУ
Происшествия
Замначальника отдела военного следственного управления СК погиб при обстреле Донецка

Взносы на капремонт на Алтае вырастут в полтора раза в 2023 году

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Алтайском крае с 1 января 2023 года почти на 50% увеличатся взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Соответствующая информация следует из постановления регионального правительства.

Насчет счета: для каждого региона зафиксируют цену капремонта
Как это отразится на качестве работ и разберутся ли жители, на что идут их деньги

Как объяснили в краевом Фонде капремонта, повышение связано с нехваткой средств на проведение работ. В 2022 году размер взносов подняли на 6,2%, в 2023-м рост составит 46,6%.

В ходе обсуждения данного вопроса в правительстве отмечалось, что размер взноса в Алтайском крае один из самых низких в стране. При этом за последние несколько лет сметы выросли в 1,5–2 раза, пишет altapress.ru.

«Установленный минимальный размер взносов в Алтайском крае не покрывает ежегодную потребность в финансировании программы капремонта. Необходимость увеличения размера взносов, исходя из показателей финансовой обеспеченности проведения капремонта, является экономически обоснованной», — говорится в сообщении пресс-службы краевого Фонда капремонта.

Обновленные тарифы будут отражены в квитанциях, которые придут в феврале.

29 декабря «Известия» сообщали, что в России планируют зафиксировать стоимость капремонта для каждого региона. Данный вопрос Минстрой РФ проработает к 2024 году, следует из проекта плана реализации Стратегии развития стройотрасли до 2030 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022