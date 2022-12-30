Взносы на капремонт на Алтае вырастут в полтора раза в 2023 году

В Алтайском крае с 1 января 2023 года почти на 50% увеличатся взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Соответствующая информация следует из постановления регионального правительства.

Как объяснили в краевом Фонде капремонта, повышение связано с нехваткой средств на проведение работ. В 2022 году размер взносов подняли на 6,2%, в 2023-м рост составит 46,6%.

В ходе обсуждения данного вопроса в правительстве отмечалось, что размер взноса в Алтайском крае один из самых низких в стране. При этом за последние несколько лет сметы выросли в 1,5–2 раза, пишет altapress.ru.

«Установленный минимальный размер взносов в Алтайском крае не покрывает ежегодную потребность в финансировании программы капремонта. Необходимость увеличения размера взносов, исходя из показателей финансовой обеспеченности проведения капремонта, является экономически обоснованной», — говорится в сообщении пресс-службы краевого Фонда капремонта.

Обновленные тарифы будут отражены в квитанциях, которые придут в феврале.

29 декабря «Известия» сообщали, что в России планируют зафиксировать стоимость капремонта для каждого региона. Данный вопрос Минстрой РФ проработает к 2024 году, следует из проекта плана реализации Стратегии развития стройотрасли до 2030 года.