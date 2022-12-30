Четыре человека погибли в ДТП в Алуште

Четыре человека стали жертвами дорожной аварии в Алуште. Об этом сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел в ночь на 29 декабря, около 03:30. Водитель Renault Logan, двигаясь со стороны улицы Сергеева-Ценского в направлении улицы Симферопольская не справился с управлением и врезался в дерево.

Кроме водителя в автомобиле находились еще три человека. Все они погибли.

По факту инцидента проводится проверка.

Ранее 29 декабря сообщалось о ДТП с участием трех автомобилей на заснеженной трассе в Саратовской области. Один из водителей допустил выезд на встречную полосу. Травмы получили пять человек.