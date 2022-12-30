Движение в центре Петербурга перекроют в новогоднюю ночь

В ночь на 1 января во время праздничных гуляний движение в центре Санкт-Петербурга перекроют. Об этом пишет «Организатор перевозок» в своем Telegram-канале.

Так, с 19:00 31 декабря 05:00 1 января ограничения будут действовать на Невском проспекте от улицы Садовой до Адмиралтейского проспекта, на Адмиралтейском проспекте, Конногвардейском бульваре, на Дворцовом мосту, Дворцовой набережной, Малой Морской улице и на Троицком мосту, уточняет 78.ru

Общественный транспорт будет ходить по объездным или укороченным трассам.

Ранее, 29 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что первый день 2023 года в Москве и Санкт-Петербурге может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.