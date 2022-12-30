Жители Петербурга стали чаще интересоваться арендой бань

Жители Санкт-Петербурга в этом году стали чаще интересоваться арендой бань и саун, чем в 2021 году. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на информацию сервиса «Авито.Услуги».

Так, по сравнению с декабрем прошлого года, спрос на такие предложения вырос на 76%. При этом само число предложений выросло на 29%.

Средняя стоимость аренды бани в час в городе составляет 1,5 тыс. рублей, уточняет ИА FlashNord.

Также вырос спрос на аренду саун. Желающих арендовать их стало больше на 134%, количество предложений выросло на 84%.

Врач-терапевт, врач-эндокринолог «Инвитро-Воронеж» Елена Киселева в беседе с «Известиями» в пятницу, 23 декабря, рассказала, что в холодное время года бани и сауны становятся особенно популярны. Однако при наличии противопоказаний посещение бани может быть опасно для жизни.