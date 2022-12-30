В Сыктывкаре пройдет турнир по хоккею в валенках

Соревнования по хоккею в валенках состоятся в Сыктывкаре в Республике Коми. Об этом в пятницу, 30 декабря, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на управление спорта и физической культуры городской администрации.

Турнир пройдет на Стефановской площади. Старт запланирован на 10:00 8 января.

«К играм будут допускаться спортсмены только в личных валенках. Но если не будет хватать клюшек, то их можно будет получить у организаторов», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что 1 января в Астрахани пройдет традиционная пробежка «За здоровый образ жизни». Пробежку проводят уже 12 лет подряд.