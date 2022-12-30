Трамвай сошел с рельсов в Ульяновске

Трамвай сошел с рельсов в Засвияжском районе Ульяновска. Об этом пишет в пятницу, 30 декабря, ulpravda.ru со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Инцидент произошел ранее в этот день на улице Рябикова, недалеко от остановки «улица Богдана Хмельницкого».

По словам очевидцев, движение трамваев после этого встало в обоих направлениях.

О пострадавших не сообщается. Подробности инцидента выясняются.

30 ноября омская транспортная прокуратура начала проверку по факту железнодорожной аварии в Омске, тогда с рельсов сошел подвижной состав.

Пострадавших в результате случившегося не было, движение поездов на этом участке не менялось и не прерывалось.