19 пар поженились в Астрахани 22 декабря

В четверг, 22 декабря, 19 пар в Астрахани заключили браки. Об этом пишет в пятницу, 30 декабря, «Астрахань-24».

Как отмечается в материале, обычно декабрь не пользуется популярностью среди молодоженов из-за погоды и новогодней суеты. Однако в этот раз число пар стало большим из-за «зеркальной» даты — 22.12.22.

При этом большая часть браков — 13 — была заключена в этот день в отделе № 1 службы ЗАГС Астраханской области на набережной Волги.

Ранее, в октябре, адвокат Виктория Данильченко рассказала россиянам, при каких условиях паре лучше заключить брачный договор, и разъяснила порядок его действия.