Автомобиль насмерть сбил женщину в Орле

Один человек погиб в результате автомобильной аварии в Орле. Об этом в пятницу, 30 декабря, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел 29 декабря в 21:15. Водитель Volvo 1970 года рождения ехал по Московскому шоссе в сторону улицы Тульская. У дома № 6 он сбил женщину 1977 года рождения, которая переходила дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате женщина получила травмы. Она скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу.

Ранее в этот день сообщалось о столкновении легковушки и грузовика в Липецкой области. Травмы получили 25-летняя женщина и двухлетний мальчик.