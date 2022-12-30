Слесарь скончался на рабочем месте в Брянской области

В Брянской области при выполнении работ слесарю внезапно стало плохо. Он скончался на рабочем месте. Об этом в пятницу, 30 декабря, пишет NASHBRYANSK.RU.

Инцидент произошел в Брянском филиале ФГУП «Московское ПрОП».

Как отмечается в материале, государственная инспекция труда завершила расследование смерти мужчины. Выяснилось, что причиной смерти стало сердечное заболевание.

13 июля сообщалось, что сотрудник цементного завода умер на рабочем месте в городе Фокино Брянской области. Происшествие было квалифицировано как не связанное с производством.