МЧС предупредило жителей Самарской области о сильном снегопаде 31 декабря

Днем в субботу, 31 декабря, в Самарской области ожидается сильный снегопад, местами мокрый снег. Об этом 30 декабря пишет НИА «Самара» со ссылкой на региональное управление МЧС.

В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

В ведомстве напомнили жителям региона о необходимости соблюдения правил безопасности. Водителям следует быть осторожнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также внезапных маневров.

Ранее, 28 декабря, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал мокрый снег и небольшой дождь в Москве в новогоднюю ночь. Температурный фон составит от –3 до +2 градусов, чем и обусловлено выпадение вышеупомянутых осадков.