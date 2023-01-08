Диетолог назвала лучший способ сбросить лишние килограммы после праздников

Избавиться от набранных за новогодние праздники лишних килограммов помогут разгрузочные дни. О лучшей диетической программе «Известиям» рассказала врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

«Чтобы после праздников вернуться в норму, необходимо соблюдать классическую низкокалорийную диету, рассчитанную для женщин на 1200 ккал, а для мужчин на 1400–1600 ккал и пить как можно больше воды. Сейчас многие владеют основными принципами подсчета калорий и довольно умело составляют себе рацион. Можно также воспользоваться диетой кости Дэю», — отметила специалист.

Так, в рамках этой диеты нужно питаться следующим образом: на завтрак употреблять 150 гр гречки с 10 гр масла; на обед — 150 гр куриной грудки и 50 гр хлеба; на ужин — 150–200 гр запеченной рыбы и 200–300 гр овощей.

Для мужчин эта норма увеличивается на треть.

«Существует и другая диета, которая позволяет быстро привести себя в норму: каждый прием пищи, то есть на завтрак, обед и ужин состоит всего из трех продуктов — 2 яиц и небольшого сладкого апельсина», — добавила Тихомирова.

Ранее в декабре врач-эндокринолог Ольга Нечаева назвала основные заблуждения, которые распространены среди желающих похудеть. Так, иногда люди думают, что причина отсутствия результата в похудении заключается в гормональном дисбалансе. Они сдают кучу дорогостоящих анализов, которые зачастую показывают, что отклонения, если они есть, совсем незначительные и на вес влияют в самую последнюю очередь.