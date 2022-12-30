Новая Каховка осталась без электричества после обстрела ВСУ

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке Херсонской области город оказался обесточен. Об этом 30 декабря сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

«Укронацисты нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке. Город остался без электричества», — говорится в сообщении.

Уточняется, что аварийные бригады уже выехали для устранения поломок на электролиниях.

Накануне сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Новой Каховке, в результате которого пострадали два человека. Один из снарядов попал в гараж, из-за чего загорелся автомобиль и пострадал мужчина. Второй снаряд попал в мебельный магазин «Властелин», где находился охранник.

За день до этого, 28 декабря, украинские боевики за 12 минут нанесли пять ударов из тяжелых артиллерийских установок по населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР). Уточнялось, что с 15:23 до 15:35 мск под обстрелами оказались три населенных пункта ДНР.

27 декабря сообщалось, что в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) пострадал мужчина.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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