Очевидцы сообщили о возгорании нефтяного танкера «Арктика» в Кронштадте

Очевидцы 30 декабря сообщают о возгорании нефтяного танкера «Арктика» в Кронштадте. Кадры с места есть в распоряжении «Известий».

Сообщение о возгорании нефтяного танкера «Арктика» поступило в экстренные службы ранее в этот день. Предположительно, огнем охвачены две каюты по 10 кв. м. Пожару присвоен второй ранг сложности.

При этом, как сообщает источник «Известий», возгорание произошло не на самом борту танкера. По имеющейся информации, пожар вспыхнул на территории 57-го причала. На месте уже работают спасатели.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее, 2 декабря, пожар произошел на судне на Борисовских прудах в Москве в 40 м от берега. Общая площадь пожара составляла порядка 20 кв. м. Пострадала женщина. Она получила ожоги первой степени и переохлаждение после того, как, спасаясь от огня, прыгнула в воду. Пострадавшую доставили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.