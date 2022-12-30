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Цены на жилье в Британии показали самое продолжительное падение с 2008 года

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Фото: REUTERS/Phil Noble
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Цены на жилую недвижимость в Великобритании продолжают падать на протяжении четырех месяцев подряд. Об этом 30 декабря сообщила газета The Guardian.

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Это самое долгое падение с 2008 года, отмечает издание. Кроме того, зафиксирован самый низкий ежегодный рост цен на жилье с середины 2020 года во всех регионах страны.

За последний месяц средняя цена на жилье упала на 0,1%, до £262 068 ($316 167). Все по сравнению с августом цены упали на 2,5% с учетом сезонности.

Годовой темп роста в декабре опустился до 2,8%, притом что в ноябре он составлял 4,4%.

«Падение цен на жилье неудивительно, учитывая резкий рост стоимости жизни и особенно процентных ставок. Цены могут снизиться еще больше, так как опасения по поводу гарантий занятости возрастают, а неопределенность сохранится до тех пор, пока платежи по ипотечным кредитам не стабилизируются», — заявил агент по недвижимости Джереми Лиф.

2 декабря руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказала, что в 2023 году в Великобритании, вероятно, начнется рецессия. По ее словам, основные риски связаны с возможным дефицитом газа и электроэнергии в Европе этой и предстоящей зимой, а также дальнейшим ухудшением условий мировой торговли в случае затягивания и углубления геополитических и военных конфликтов.

До этого, 17 ноября, глава минфина Великобритании Джереми Хант заявил о повышении некоторых категорий налогов для борьбы с экономическим кризисом. В частности, план предусматривает введение самой высокой ставки НДФЛ в размере 45% для тех, чей доход за год превышает £125 тыс. ($148 тыс.), а не £150 тыс. ($178 тыс.), как было раньше.

8 ноября газета Evening Standart сообщила, что продуктовая инфляция в Великобритании достигла рекордных 14,7%. Отмечалось, что средний годовой счет за продукты в Великобритании вырос на £682 ($782).

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