Основная идея проведения предлагаемого Украиной «мирного саммита» — «убить нарратив» о том, что Киев не хочет вести переговоры путем дипломатии для достижения мира. Об этом 30 декабря рассказал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

По словам министра, в офисе президента Украины Владимира Зеленского данную тему курирует Андрей Ермак.

«Мы с ним активно взаимодействуем, чтобы сделать ее реальностью, но позитив этой формулы и идея саммита сейчас уже в том, что мы убили российский нарратив, что Украина не хочет дипломатии, не хочет мира, а россияне напротив», — цитирует Кулебу «РБК-Украина».

Глава украинского МИД также заявил, что инициатива Зеленского о проведении подобной встречи на высшем уровне является сложной с точки зрения организационных вопросов. Поскольку выступить на ней хотят пригласить те страны, которые «не приняли сторону Украины в вопросах не политической, а практической поддержки».

29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что руководство России не намерено вести какое-либо обсуждение завершения украинского конфликта на основе «формулы мира», предложенной президентом Украины. Он также указал на неготовность к разумному диалогу со стороны украинских властей, которые всеми силами пытаются при помощи западных стран добиться вывода российских войск с российских же территорий.

До этого. 28 декабря. немецкое издание Frankfurter Rundschau указало, что Зеленский хочет провести «мирный саммит» только ради собственной выгоды. Украинский лидер пытается создать всего лишь видимость дипломатии, считает автор статьи. Немецкий журналист указал, что Киев прилагает все усилия, чтобы его цели в конфликте с Россией не были забыты, для чего они регулярно повторяются в СМИ и транслируются в демократическом обществе.

27 декабря бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник заявил, что «мирный саммит» в том виде, в котором киевские власти предлагают его организовать, — это попытка втянуть ООН в конфликт с Россией на своей стороне.

Украина 26 декабря заявила о желании провести в конце февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН. Тогда Кулеба отметил, что ООН могла бы стать лучшей площадкой для проведения этого, а генсек организации Антониу Гутерриш — посредником к привлечению сторон к диалогу. Министр подчеркнул, что дипломатия играет важную роль для завершения конфликта, а также указал, что Россию на такой саммит можно приглашать «после проведения международного суда».

В свою очередь 27 декабря первый заместитель постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке Дмитрий Полянский заявил, что «саммит мира» без участия России невозможен. По словам дипломата, эти заявления являются «взаимоисключающими».

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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