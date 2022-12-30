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Экономист объяснил изменение структуры активов ФНБ

Экономист Остапкович: утверждение новой нормативной структуры активов ФНБ связано с уходом от токсичных валют
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Утверждение Министерством финансов новой нормативной структуры активов Фонда национального благосостояния (ФНБ), согласно которой увеличены максимальные доли юаней и золота, — ожидаемый маневр. Такое мнение выразил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с «Известиями» 30 декабря.

«Это исходит из той макроэкономической геополитической ситуации, которая складывается в мире. То есть это уход от токсичных валют, в частности от доллара, евро. Это сокращение токсичных валют и приведение ФНБ, чтобы не было санкционной нагрузки, потому что санкционная нагрузка падает в основном на доллар и евро. Поэтому минимизируются все расчеты и активы в этих валютах», — объяснил эксперт.

По его словам, юань и золото — это наиболее приемлемые направления для смены токсичных валют.

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В то же время он напомнил, что, несмотря на то что юань входит в список резервных валют, он всё-таки регулируется Народным банком Китая. И с учетом того что в КНР наблюдается снижение деловой активности, остается под вопросом, насколько долго юань будет одной из составляющих ФНБ, считает Остапкович.

«Но в сегодняшних условиях, наверное, это (золото и юань. — Ред.) приемлемая смена доллара и евро. Об этом уже давно говорил и Минфин, давно говорили в Центробанке, что будут переходить на юань и на золото, поэтому это достаточно предсказуемое направление. Но, наверное, в этой ситуации это правильный маневр», — добавил экономист.

При этом он рассказал, что «структура ФНБ — достаточно консервативная вещь», поэтому вряд ли будет меняться в ближайшее время.

«Хотя всё будет зависеть от экономической конъюнктуры и от геополитической ситуации», — заключил Остапкович.

Ранее в этот день сообщалось, что Минфин России обнулил остатки на счетах ФНБ в иенах и фунтах. Министерство утвердило новую структуру фонда с увеличением долей юаня (до 60%) и золота (до 40%).

17 октября доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова отметила, что заинтересованность России в американском долларе стремительно падает на фоне санкций Запада.

До этого, 20 августа, замглавы МИД РФ Александр Панкин указал на планы Москвы уйти от токсичных доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнерами.

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