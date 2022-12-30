Песков прокомментировал принятие новых Конституций в ДНР и ЛНР

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 30 декабря прокомментировал приятие новых Конституций в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

«Процесс интеграции этих республик в юридическое, правовое, экономическое, социальное, безопасности пространство России идет полным ходом», — сказал он на брифинге журналистам.

По его словам, для властей важно, чтобы как можно скорее была обеспечена безопасность республик и их жителей.

«И для нас главное, чтобы эти республики уверенно заняли свое место среди всех субъектов России», — добавил Песков.

Ранее в этот же день депутаты в ДНР и ЛНР приняли новые Конституции. В обоих случаях парламентарии проголосовали единогласно.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

30 сентября по результатам референдумов ЛНР, ДНР, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем Вооруженных сил Украины.

ЛНР и ДНР вошли в состав России в качестве республик, а не областей, поэтому, в соответствии с основным законом Российской Федерации, они должны иметь свои конституции.

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