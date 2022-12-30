В Кремле выразили крайнюю обеспокоенность падением украинской ракеты в Белоруссии

В Кремле крайне обеспокоены инцидентом с падением украинской ракеты на территории Белоруссии. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 30 декабря .

«В любом случае это то событие, которое вызывает крайнюю обеспокоенность не только у нас, но и у наших белорусских партнеров», — указал он.

Представитель Кремля также отметил, что российские и белорусские военные находятся в постоянном контакте.

«Высочайший возможный уровень диалога позволяет оперативно обмениваться самой чувствительной информацией. Белоруссия в этой связи предприняла ряд действий с определенным демаршем перед украинской стороной. Еще раз повторяю, событие вызывает озабоченность», — добавил Песков.

Ранее в этот же день министерство обороны Белоруссии заявило, что среди версий инцидента с ракетой, произошедшего накануне, рассматривает провокацию со стороны Украины.

29 декабря на территории Белоруссии упала украинская ракета. Президент страны Александр Лукашенко был незамедлительно проинформирован о случившемся.

В минобороны республики позднее в тот же день заявили, что упавшую в Брестской области ракету сбила белорусская противоракетная оборона. Сообщалось, что обломки ракеты в Ивановском районе упали буквально в 60 м от крайнего дома в деревне Горбаха.

Тогда же МИД Белоруссии вызвал посла Украины в этой стране Игоря Кизиму и выразил ему протест.