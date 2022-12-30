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В Кремле отреагировали на принятый на Украине закон о нацменьшинствах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В принятом на Украине законе о национальных меньшинствах важно, какими именно правами они будут наделены. Об этом 30 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Безусловно, нужно посмотреть, идет ли там речь о праве на образование на языке меньшинств, кто является нацменьшинством. Здесь нужно изучать детали», — сказал он на брифинге.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О национальных меньшинствах (сообществах) Украины», принятия которого требовал Евросоюз. Согласно тексту документа, закон запрещает дискриминацию нацменьшинств, а также гарантирует их представителям равные гражданские, политические, социальные, экономические, культурные и языковые права и свободы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова данный закон назвала актом циничного глумления украинских законодателей над правами с нарушением всех имеющихся обязательств этой страны в рамках профильных организаций. Она подчеркивала, что именно так выглядят сегрегация и явные проявления нацизма, которые на Украине пытаются закрепить на законодательном уровне.

В марте прошлого года миссия ООН по правам человека зафиксировала проявление вражды к нацменьшинствам на Украине. Тогда Захарова указала на обострение проявлений дискриминации и неравенства на Украине. Москва также приветствовала приведенную в докладе ООН рекомендацию киевским властям принять закон о национальных меньшинствах, направленный на защиту языковых прав населения.

В последние годы на Украине активно проводится политика украинизации. Так, например, госязык страны уже стал обязательным в разных сферах жизни (медиа, образование, сфера обслуживания и прочие).

В 2017 году на Украине приняли закон «Об образовании», согласно которому дети представителей нацменьшинств могут обучаться в средней школе исключительно на украинском языке. При этом у них остается возможность осваивать родной язык в детском саду и начальной школе. С 2020 года представители нацменьшинств могут изучать родной язык только факультативно. Тогда этот закон вызвал широкое осуждение со стороны Евросоюза и России.

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