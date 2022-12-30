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Женщина убила троих собственных детей в Екатеринбурге. Главное

Стали известны подробности показаний убившей троих детей женщины из Екатеринбурга
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В конце декабря стало известно о жестоком убийстве троих детей в Екатеринбурге. При этом в преступлении подозревается их собственная мать, совершившая его, предположительно, на почве религиозной фанатичности. «Известия» выяснили подробности происшествия и ознакомились с показаниями обвиняемой.

Женщина убила троих детей в Екатеринбурге — подробности

Трагедия произошла 26 декабря. 37-летняя женщина задушила собственных детей — мальчиков 10 и 15 лет и пятимесячную дочь. Ее нашли лежащей на телах убитых детей в квартире на улице Шевченко. Екатеринбурженку задержали.

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По показаниям защиты, обвиняемая частично признала вину. Женщина призналась, что в момент преступления находилась под действием наркотических веществ.

Источник «Известий» сообщил, что своему поступку женщина нашла необычное объяснение — утверждала, что в детей вселился дьявол. Несколько раз обвиняемая меняла показания. Сперва она утверждала, что убийство было частью ритуала «изгнания бесов», затем указала, что старший сын якобы просил ее о смерти, так как он и младшие дети «заражены скверной». Наконец, женщина снова изменила показания. По новой версии, 15-летний подросток покончил с собой, а как погибли другие двое детей, она не помнит.

Кроме того, екатеринбурженка рассказала о противоправных действиях со стороны мужа. По ее словам, супруг также проводил ритуалы над детьми, а ее заставлял принимать психотропные препараты.

Мужчина, уехавший во время трагедии в Новый Уфалей, тоже дал показания. В свою очередь он обвинил супругу в избиениях и указал, что она нередко самостоятельно принимает запрещенные вещества. По словам мужа задержанной, она принуждала всю семью читать молитвы по несколько раз в день.

В настоящее время рассматривается версия о затяжной депрессии у женщины. Кроме того, ее психическое состояние усугублялось нахождением в замкнутом пространстве — после рождения дочери она пять месяцев не покидала дом.

Женщина убила троих детей в Екатеринбурге — суд

Екатеринбурженке было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более малолетних», а также назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Городской Ленинский суд постановил заключить женщину под арест сроком на два месяца, до 26 февраля.

Ход и результаты расследования дела поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ.

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