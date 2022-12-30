Несколько ДТП со смертельным исходом произошло в Оренбуржье за сутки

Крупное ДТП произошло в Соль-Илецке Оренбургской области. При столкновении двух автомобилей погиб один человек и еще четверо госпитализированы.

Как пишет 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Оренбургской области, водитель «ВАЗ-2110», обгоняя попутно двигающийся автомобиль, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с Renault Logan. Водитель погиб на месте, травмы получили пассажиры двух машин и водитель иномарки. Они госпитализированы.

Урал56.Ру сообщает о крупной аварии с двумя погибшими на трассе Уфа – Оренбург. По данным МЧС по Башкирии, на трассе Р-240 столкнулись Lada Granta, Skoda Octavia и Lada Priora. По предварительным данным, погибли два человек, еще четыре пострадали.

Ранее, 29 декабря, произошло ДТП с участием трех автомобилей на заснеженной трассе в Саратовской области. Один из водителей выехал на на встречную полосу. Пять человек пострадали.