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Toyota намерена выпустить конкурента внедорожнику Aurus Komendant

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Фото: news.drom.ru
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Компания Toyota Motor разрабатывает полноразмерный внедорожник, которому предстоит конкурировать на глобальном рынке с такими моделями, как британские Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga, немецким Mercedes-Maybach GLS и российским Aurus Komendant. Об этом 29 декабря сообщил портал Drom.

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Перспективная модель люксового внедорожника Toyota может получить в названии слово Century. Это имя в гамме бренда традиционно носит мелкосерийный представительский седан, последнее поколение которого дебютировало в 2017 году.

Габаритная длина нового внедорожника должна составить 5200 мм, колесная база — 3000 мм. Это чуть меньше, чем у производимого для Северной Америки Toyota Sequoia (длина — 5286 мм, колесная база — 3099 мм), но больше чем у Toyota Land Cruiser 300 (4965 мм и 2850 мм).

Эксперты предположили, что внедорожная Toyota Century по экстерьеру наверняка станет перекликаться с представительским седаном и получит консервативные угловатые формы, хромированную решетку радиатора и эксклюзивные значки с графическим изображением птицы Феникс.

Предполагается, что автомобиль будет оснащаться гибридной системой от Lexus LS500h (в ее состав входят бензиновый V6 объемом 3,5 л, электродвигатель, батарея и полноприводная трансмиссия; суммарная мощность составит 359 л.с.).

Салон люксового внедорожника получит четырехместную компоновку и кресла повышенной комфортности, а в отделке применят особо изысканную натуральную кожу и вставки из дерева. Премьера нового флагманского внедорожника намечена на середину 2023 года.

28 декабря вице-премьер и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что российский завод Toyota Motor с большой долей вероятности будет расконсервирован и на нем возобновят производство автомобилей других брендов. По мнению главы ведомства, российские активы Toyota приобретет сторонняя компания и японский концерн не получит опцион на их обратный выкуп. Мощность завода составляла 100 тыс. машин в год.

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